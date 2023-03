Prasówka 30.03.2023 Chełm. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełma

Michał Kołodziejczak, lider AGROunii i Magdalena Sroka, prezes Porozumienia spotkali się, we wtorek 28 marca, z mieszkańcami w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Gospodarzem spotkania był senator RP prof. Józef Zając.

Jednostki OSP z terenu powiatów: bialskiego, chełmskiego, krasnostawskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego otrzymały promesy na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych w 2023 r. Promesy zostały wręczone uroczyście 27 marca w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie.

Do świąt zostało jeszcze trochę czasu, ale ich atmosferę czuć na kiermaszach i jarmarkach, które odbywają się w naszym regionie. W ten weekend czeka nas też niedziela handlowa.

Trasa poprowadzi pomiędzy kwitnącymi polami rzepaku gminy Nielisz. Zawodnicy będą mieli do przebycia dziesięć kilometrów. W ramach imprezy zaplanowano także branżowe Mistrzostwa Polski Olejarzy. 14 maja ruszy druga edycja biegu pod hasłem „Olejarska Dycha”. Chętnych na pewno nie zabraknie.

Już po raz drugi odbył się Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs „Super Spedytor” w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie.

Dobiegł końca II Nadbużański Festiwal Muzyki Wielkopostnej we Włodawie. Zwieńczeniem wydarzenia był niedzielny koncert zespołu The Fedor Family w kościele św. Ludwika we Włodawie.

Na sesji zamojskiej Rady Miejskiej (27 marca) odbyła się interesująca dyskusja. Dotyczyła ona nagłośnienia w miejscowym OSiR. Radna Jolanta Fugiel dopytywała dlaczego nie działa ono właściwie. Odpowiedź można uznać za dość zaskakującą, ale czy przekonującą?