Prasówka 3.05.2023 Chełm. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełma

Ponad 80-hektarowy rezerwat „Czartowe pole” to jeden z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych przez turystów zakątków Roztocza. Atrakcją tego miejsca są malownicze przełomy i niewielkie wodospady rzeki Sopot. Teraz łatwiej można ten zakątek zwiedzać. Bo ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna została odnowiona i odpowiednio zabezpieczona.

Jak co roku, 3 maja odbędą się uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji. Uroczystość związana z 232. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest okazją do wspólnego, godnego i radosnego świętowania. Tradycyjnie uroczystości zaplanowano w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie.

To był prawdziwy raj dla smakoszów. Kapusta w śmietanie z koperkiem, zwana też białą kapustką stała się jedną z gwiazd pierwszego dnia XVIII Majówki Roztoczańskiej w Krasnobrodzie. Jak nam tłumaczono, jest to zapomniane danie regionalne odtworzone z dawnych przepisów. Można było spróbować także pysznych kotletów gryczanych, gołąbków, pierogów, a nawet sałatek z kaszą gryczaną i to w przeróżnych odsłonach. Nie brakowało także m.in. ciast. Zauważyliśmy np. brownie z kaszą.