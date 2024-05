Prasówka 28.05.2024 Chełm. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełma

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Przełom maja i czerwca zapowiada się niezwykle interesująco pod względem cen paliw. Być może to ostatni dzwonek na tanie zatankowanie auta. Rynek przygotowuje się bowiem do trudnej do przewidzenia decyzji państw OPEC+ dotyczącej limitów wydobycia surowca. A najłatwiej to zrobić poprzez lekkie obniżki.

Do ok. godziny 4:40 droga krajowa 19 w okolicy Lubartowa była zablokowana i wyznaczone były objazdy. Obecnie nie występują utrudnienia.