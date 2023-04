Prasówka 28.04.2023 Chełm. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełma

Majówka to nie tylko grillowanie, ale też okazja do ruchu i kontaktu z naturą. Co najlepiej robić, aby zadbać o swoje ciało w czasie tych kilku wolnych dni? Kalkulator kalorii podpowiedział nam, ile kalorii można spalić podczas najpopularniejszych aktywności majówkowych na świeżym powietrzu. Możesz postawić na relaksujący spacer, jazdę na rowerze, intensywny mecz tenisa, ale też wybrać leżenie na leżaku albo... wędkowanie!

To dość nieoczekiwane. Zamojscy radni miejscy spotkają się w piątek (28 kwietnia) na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Godzina w której zaczynają się obrady także jest wyjątkowa. Zwykle sesja rozpoczyna się o godz. 13, teraz będzie to jednak godz. 9. W programie umieszczono tylko kilka punktów. To wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej oraz wprowadzenie zmian w tegorocznej uchwale budżetowej.

Prawie 5 mln dofinansowania otrzymała gmina Leśniowice na innowacyjną inwestycję ekologiczną - budowę hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej. To niezwykle nowatorskie rozwiązanie proekologiczne, jedno z pierwszych w powiecie chełmskim.

Jeśli zastanawiasz się, co robić w ogrodzie i na działce w maju, to czym prędzej łap za narzędzia, bo pracy jest teraz mnóstwo. Podpowiadamy, co siać i sadzić w maju do gruntu i jakie rozsady przesadzać do ziemi. To ważny moment dla pomidorów, papryki, kapusty i ogórków.