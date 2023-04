Prasówka 26.04.2023 Chełm. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełma

Majówka w PRL-u trwała aż jeden dzień, bo rodacy mieli wolny jedynie 1 maja. Święto Pracy to było jedno z najbardziej uroczyście obchodzonych świąt w tamtych czasach. Aż do 1989 roku w spektakularnych pochodach pierwszomajowych masowo brali udział zarówno mali, jak i dorośli rodacy, bo najczęściej były one obowiązkowe w szkole i pracy. Czy pamiętasz, jak świętowali Polacy 1 maja? Zobacz, jak spędzaliśmy wolne popołudnie po uroczystej manifestacji z okazji Święta Pracy.

Utalentowani młodzi muzycy z województwa lubelskiego wystąpili na scenie Chełmskiego Domu Kultury. Za nami koncert finałowy XX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej dla szkół ponadpodstawowych. Jego organizatorem było IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie.

Na 88. spotkaniu Chełmskiego Klubu Podróżnika, które odbyło się w piątkowy wieczór 21 kwietnia w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, pojawili się niezwykli goście. To Bartosz i Marek Ułanowscy, którzy dwa lata temu odbyli wyprawę dookoła Polski.

To bardzo nietypowa sytuacja. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu tej uchwały został wprowadzony dopiero na początku sesji Rady Miejskiej w Zamościu (odbyła się 24 kwietnia). Podpisała go grupa 15 radnych. Chodzi o złożenie do prokuratury zawiadomienia o... podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez jednego z deweloperów z powiatu zamojskiego. Projekt został przyjęty, a uchwała przegłosowana.