Prasówka 26.01.2024 Chełm. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełma

Marta Manowska znowu zachwyca internautów zdjęciami z podróży, publikowanymi na Instagramie. Tym razem popularna prezenterka wybrała się do kraju, który rzadko odwiedzają Polacy. Towarzyszy jej zgrana ekipa, w tym mężczyzna, którego fani rozpoznali od razu.

Oranżeria, kawiarnia, centrum handlowe - mieszkańcy prześcigają się w spekulacjach dotyczących przyszłości "starego" dworca PKS na Podzamczu. Jakie są plany wobec tego miejsca? W co może się przemienić?

To na pewno będą wzruszające uroczystości. Obchody 81 rocznicy bitwy pod Lasowcami odbędą się w niedzielę (4 lutego) w Lasowcach (w powiecie zamojskim). Obchody rozpoczną się o godz. 11.15. Zaplanowano wówczas zbiórkę przy pomniku w dawnych Lasowcach (obecnie to Lasowe, część miejscowości Stara Huta). Tam zaplanowano powitanie gości oraz wystąpienia historyczne.

Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali 37-latka z powiatu tomaszowskiego. Mężczyzna poszukiwany był za przestępstwa o charakterze pedofilskim. Do odbycia ma karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. 37-latek trafił już do zakładu karnego.

W wieku 69 lat do wieczności odszedł pełniący od ponad 30 lat funkcję prezesa Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w Lublinie Krzysztof Iwańczuk.

Do tragicznego wypadku doszło na DW-850 na trasie Wożuczyn – Rachanie. 19-letni kierowca najechał na 39-latka. W wyniku zdarzenia pieszy zmarł.

Wprawdzie zamojscy radni muszą jeszcze podjąć odpowiednią uchwałę w sprawie przekształcenia zamojskiego I Liceum Ogólnokształcącego (stanie się to prawdopodobnie 29 stycznia), ale szkoła już w piątek (26 stycznia) rusza z wielką przeprowadzką do nowej siedziby. Od 1 lutego będzie to pięknie odnowiony gmach Akademii Zamojskiej.

Skupił w swym ręku posiadłości o łącznej powierzchni ok. 6,5 tys. km kw. Było tam 11 miast i 200 wsi. Słynął jako wódz i mecenas sztuki. Jednak prawdziwym pomnikiem, który kanclerz Jan Zamoyski postawił sobie za życia, był Zamość: wspaniałe renesansowe miasto, otoczone potężnymi murami. Zbudowano je w oszałamiającym tempie.