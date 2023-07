Prasówka 25.07.2023 Chełm. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełma

Żniwowanie to wyjątkowa impreza, która po raz kolejny zorganizowana została w Horodysku nad zalewem Maczuły, w gminie Leśniowice, pow. chełmski. W minioną niedzielę uczestniczyło w niej mnóstwo osób z całego regionu. Było też dużo młodzieży i rodzin z dziećmi.

17 zarzutów dotyczących wykorzystania seksualnego usłyszał Jan K., który uczył dzieci gry na instrumentach muzycznych. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Sprawa toczy się przez Sądem Okręgowym w Lublinie.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę (23 lipca) w miejscowości Chotyłów w powiecie bialskim. Zginął 32-letni motocyklista, który posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Ponad 8 mln zł otrzyma Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie na remont oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży oraz zakup nowoczesnego wyposażenia i sprzętu medycznego.

Władze Włodawy starają się w różny sposób przyciągnąć do siebie turystów, wykorzystując atuty swojego miasta. Teraz zachęca wszystkich, którzy odwiedzą to klimatyczne miasteczko nad Bugiem, do nabycia wyjątkowej, nietuzinkowej pamiątki.