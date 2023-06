Prasówka 23.06.2023 Chełm. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełma

Koniec roku szkolnego to początek wakacji. I teraz, i kiedyś uczniowie czekają z utęsknieniem na ostatni dzwonek i rozdanie świadectw. Za czasów PRL w każdej szkole było to wielkie wydarzenie. Zobacz, jak obchodzili koniec roku szkolnego rodzice i dziadkowie.

Szukasz stylizacji na wakacje, w której będzie ci wygodnie, komfortowo i chłodno? Postaw na sukienki na lato o luźnym kroju, który pozwoli ci się poczuć naprawdę dobrze i nie przejmować się figurą. Chociaż nasze polskie celebrytki nie muszą się martwić nadprogramowymi kilogramami, to ukochały sobie tent dress. Zobacz proste sukienki na lato, które założyły na siebie Rozenek-Majdan, Mrozowska, Hyży i Żmuda-Trzebiatowska.

Koszt tej inwestycji to ponad 29,1 mln zł. Za te pieniądze kryta pływalnia w Biłgoraju zostanie odnowiona i rozbudowana. Powstanie tam m.in. nowoczesna hala z częścią rekreacyjną oraz baseny o łącznej powierzchni ponad 300 mkw. Roboty trwają. Już można oglądać ich pierwsze efekty.

To piękny jubileusz. Irena i Andrzej Pyś z Kolonii Białowola (gmina Zamość) obchodzą właśnie jubileusz 70 lecia swojego ślubu, czyli „kamienne gody”. Szanownych jubilatów odwiedził Stanisław Grześko starosta zamojski na czele delegacji ze Starostwa Powiatowego w Zamościu. Były gratulacje, kwiaty oraz życzenia kolejnych lat wspólnego życia: w zdrowiu i miłości.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wyglądało to bardzo groźnie. Komenda Miejska Państwowej Straży w Zamościu poinformowała o zderzeniu samochodu osobowego z szynobusem. Do wypadku doszło we wtorek (20 czerwca) w miejscowości Płoskie w gm. Zamość.

21 czerwca 2023 przypada najdłuższy dzień w roku. Jedni cieszą się z nadchodzącego słońca, wakacji i opalania na plaży, ale są też tacy, którzy w głowie mają jedną myśl - "nadchodzi zima" cytując klasyka. Już od jutra tego pięknego słońca zacznie ubywać, aż w końcu nie spostrzeżemy, że o godzinie 15 będzie już ciemno.