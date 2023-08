Prasówka 18.08.2023 Chełm. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełma

To był wyjątkowy i udany dzień w gminie Kraśniczyn. Tradycyjne dożynki odbyły się w minioną niedzielę na placu przy Domu Kultury w Kraśniczynie. Były barwne dożynkowe obrzędy, konkursy, artystyczne występy i zabawa.

Przez kilka dni, od czwartku 17 sierpnia (od godz. 19) do 20 sierpnia (niedziela, wyłączone z użytkowania zostaną dwa ogólnodostępne parkingi na terenie Chełma ze względu na organizowane tam imprezy.

2501 metrów nad poziomem morza - tyle mierzą Rysy, najwyższy polski szczyt górski. W ostatni piątek (11 sierpnia) zdobyli go niezwykli górołazi - 6-letnia Iga i jej 8-letni brat Tymek. - Szukałem i udało mi się ustalić, że to chyba najmłodsza lublinianka, która weszła na koronę Polskich Tatr i ogólnie drugie sześcioletnie dziecko na Rysach w historii - mówi pan Marcin, tata małych górołazów.

Dla niej ubrania są nie tylko zabawą, ale też pasją, a co więcej świadkiem historii. Zuzanna Gonera kolekcjonuje, rekonstruuje i nosi rzeczy sprzed niemal 100 lat, odkrywając ich przeszłość, a zarazem dając im drugie życie. Antropolożka i wolontariuszka zajmująca się rekonstrukcją cmentarzy, przy okazji Dnia Lumpeksu, przypadającego na 17 sierpnia, opowiedziała nam o swojej pasji.

Ta sprawa interesuje wielu mieszkańców miasta. Jeśli radni tak zdecydują, I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu powróci w lutym do wyremontowanego gmachu dawnej Akademii Zamojskiej (szkoła miała tam swoją siedzibę przed renowacją). Projekt odpowiedniej uchwały już jest gotowy. Trafi on pod obrady Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zamojskiej Rady Miejskiej. Co dalej? Zdecydują o tym radni na sesji.