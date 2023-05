Prasówka 16.05.2023 Chełm. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełma

26 maja świętujemy Dzień Matki. Z tej okazji mam dla ciebie przepis na pyszną roladę truskawkową, którą możesz podarować jako prezent dla swoich bliskich. To pyszne, wilgotne i pięknie wyglądające ciasto, które dodatkowo nie jest bardzo trudne do zrobienia. Z tym przepisem biszkopt na roladę zawsze się udaje. Przekonaj się, jak wyśmienicie smakuje i wypróbuj przepis na roladę truskawkową.

Tematyka jest bardzo aktualna, a dyskusja potrzebna. „Zagrożenia bezpieczeństwa w dobie globalizacji. Zagrożenia militarne” – to hasło sympozjum, które odbędzie się w dniach 18-19 maja w Zamościu. Jego organizatorami są: Akademia Zamojska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademia Ostrogska.

Pokazem niezwykłych umiejętności wykazali się uczestnicy Wrak Race we Włodawie. To jedna z największych takich imprez w kraju. Wyścigi wraków, które odbyły się we Włodawie dostarczyły zarówno zawodnikom jak i kibicom dużo pozytywnej adrenaliny. Wzięło w nich udział blisko 30 załóg, w tym kobiety.