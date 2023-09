Prasówka 12.09.2023 Chełm. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Chełma

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.09, w Chełmie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gmina Wierzbica. Tak wyglądało doroczne Święto Chleba w Olchowcu. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka Chełm 12.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gmina Wierzbica. Tak wyglądało doroczne Święto Chleba w Olchowcu. Zobacz zdjęcia W parafii św. Małgorzaty w Olchowcu, gmina Wierzbica, w minioną niedzielę obchodzono Święto Chleba. Wydarzenie to nawiązuje do tradycji polskiej wsi i obrzędowości oraz było okazją do zasmakowania w tradycyjnie przygotowanym chlebie przez lokalne gospodynie.

📢 Narodowe Czytanie w Galerii Chełm i chełmskiej bibliotece. Zobacz zdjęcia W minioną sobotę (9 września) odbyła się ogólnopolska coroczna akcja - Narodowe Czytanie. Podczas 12. edycji lekturą było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, która czytana była w dwóch miejscach w Chełmie. 📢 To był upalny wrześniowy weekend nad zalewem Żółtańce. Zobacz zdjęcia Takiej upalnej pogody we wrześniu dawno nie było. W miniony weekend temperatura sięgała ponad 28 st. C i zachęcała do wypoczynku poza miastem. Nic dziwnego, że dużo osób wybrało się nad zalew Zółtańce koło Chełma.

Prasówka 12.09 Chełm: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Chełmie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Chełm. Rywalizowali najlepsi piloci podczas Samolotowych Mistrzostw Polski w Lataniu Precyzyjnym. Zobacz zdjęcia W minioną sobotę niebo nad Chełmem było areną zmagań najlepszych pilotów samolotowych, w tym członków Narodowej Kadry Samolotowej. Na lotnisku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie piloci rywalizowali podczas 66. Samolotowych Mistrzostw Polski w Lataniu Precyzyjnym - Seniorów oraz 52. Samolotowych Mistrzostw Polski w Lataniu Precyzyjnym - Juniorów.

📢 Co z bezpłatną komunikacją w Zamościu? Trzeba uzbroić się w cierpliwość Na razie nie będzie bezpłatnej komunikacji autobusowej MZK w Zamościu. Odpowiedni projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad miejscowej RM. Bo miały ruszyć konsultacje społeczne na zamojskich osiedlach. Potrzebny jest także "audyt kosztowy". Co z tego wszystkiego jednak wyniknie? Na razie nie wiadomo. 📢 To była niezwykle smaczna rywalizacja podczas półfinału "Bitwy Regionów" w Okszowie. Zobacz zdjęcia i wyniki Dwadzieścia Kół Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego rywalizowało 9 września w Okszowie, pow. chełmski, w półfinale kulinarnej "Bitwy Regionów". Nagrodę za najlepszą regionalną potrawę otrzymało KGW "Drużyna sprzed olszyny" z Kudrach, pow. parczewski. To ono będzie reprezentować nasz region w ogólnopolskim finale. 📢 Zamojscy Żydzi na fotografiach i w dokumentach oraz… przed miejscową synagogą Archiwum Państwowe w Zamościu przygotowało bardzo ciekawą wystawę plenerową. Można ją oglądać obok miejscowej synagogi przy ul. Pereca. Ekspozycja nosi tytuł „Zamojscy Żydzi na starych fotografiach i w dokumentach”.

📢 „Szperacze okazji”. W Zamościu obył się Pchli Targ. Następny w najbliższą niedzielę Pogoda dopisała. Nie zawiedli też kupujący i sprzedający. W Zamościu odbył się kolejny Pchli Targ. Uczestnicy tego coraz bardziej popularnego w tym mieście przedsięwzięcia spotkali się w okolicy Parku Miejskiego. Po wyjątkowo okazyjnych cenach można było nabyć ubrania, ceramikę, zabawki oraz m.in. książki. Na straganach znalazły się także zabytkowe przedmioty (w tym prasa sprzed dziesiątek lat) oraz różnego rodzaju używany sprzęt. „Towary” trudno było zresztą zliczyć. 📢 Nawałnica ze wschodu. 84 rocznica sowieckiej agresji na Polskę. „Wszędzie pustka, ślady zniszczenia” W budynku Szkoły Powszechnej w Grabowcu (przy ul. Koziej) działał w drugiej połowie września wojskowy Szpital Polowy nr 993. Było w nim ponad 30 rannych, polskich żołnierzy. Komendantem szpitala był kpt. dr med. Henryk Wiślicki. Rannymi opiekował się także kpt. lek. Henryk Wasilewski oraz ppor. Lek. Marian Fiuto. Gdy 25 września Sowieci dotarli do Grabowca, weszli także do tego szpitala. Jeden z czerwonych żołdaków od razu strzelił do kpt. Wiślickiego, który upadł w drzwiach. Potem ze szpitala wyprowadzono kpt. Wasilewskiego. Wtedy jeden z Rosjan pchnął go bagnetem w pierś. Natomiast ppor. Marian Fiuto został zastrzelony w szpitalnej sali.

📢 Gdzie najlepiej zarobisz w woj. lubelskim? Oto najlepiej płatne oferty pracy w regionie. Zobacz Szukasz pracy w woj. lubelskim? Oto oferty opublikowane na stronie lubelskiego Powiatowego Urzędu Pracy. Sprawdziliśmy tylko te oferty, na których można najwięcej zarobić. Wysokość wynagrodzeń w prezentowanych ogłoszeniach to ponad 6 tysiące złotych brutto. Zobacz, gdzie możesz się zatrudnić! 📢 Przemysław Czarnek: Przejechaliście 33,5 km śladami tych wszystkich, którzy oddawali życie za Ojczyznę. Zobacz zdjęcia i wideo Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wziął udział w II Rajdzie Martyrologii Poległych Lubelszczyzny. trasa rozpoczynała się w Woli Gułowskiej i liczyła ok. 30 km.

