Poznali historię społeczności żydowskiej w Chełmie. Tak wyglądały zajęcia w Muzeum Ziemi Chełmskiej. Zobacz zdjęcia OPRAC.: KSZ

We wtorek (27 września) w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie odbyły się zajęcia przybliżające kulturę i historię społeczności żydowskiej w Chełmie. Był to czas do wspomnienia przedwojennych mieszkańców żyjących w Chełmie od setek lat i utrwalanie pamięci o nich.