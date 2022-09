Pożegnanie żurawi w Poleskim Parku Narodowym i mnóstwo innych atrakcji Jolanta Masiewicz

Przełom lata i jesieni na Polesiu to bez wątpienia jeden z piękniejszych okresów w roku. Ciszę nad bagnami przerywa najpiękniejsza z pieśni przyrody- żurawi klangor. Ptaki te szykują się już do odlotu, co jest pasjonującym widowiskiem. Już w ten weekend 3 i 4 września można wziąć udział w Lubelskich Spotkaniach z Przyrodą Pożegnanie Żurawi w Poleskim Parku Narodowym.