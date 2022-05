Powstanie kreskówka o chełmskich żydach. Za produkcję odpowie komik Sasha Baron Cohen

„Chelm: The Smartest Place on Earth" ma być połączeniem komedii i satyry, stąd wybór tak wybitnych w świecie komedii postaci. Cohen opracuje animowany film, który w tłumaczeniu będzie nosić nazwę „Chełm: Najmądrzejsze miejsce na ziemi” dla HBO Max wraz z Mikiem Judge i Gregiem Danielsem, znanym z „King of the Hill” oraz Michaelem Komanem, byłym scenarzystą „Nathan For You” i „Late Night with Conan O’Brien".

Specjalna kreskówka dla rodzin rozgrywa się w mitycznym „Mieście głupców” i jest oparta na opowieściach ludowych opowiadanych pierwotnie w języku jidysz. Nagrodzony Noblem pisarz Isaac Bashevis Singer z przymrużeniem oka opisywał losy zydów w opowiadaniach i sztukach teatralnych poświęconych "Mędrcom z Chełma". Jego Historię przyczyniły się do powstawania innych interpretacja, w tym między innymi musicalu "„Shlemiel the First".

Animacja ma ukazywać absurdalny humor i otwarte pytania, będące ukłonem w stronę żydowskich tradycji intelektualnych, pozostawiając odbiorcom możliwość własnej interpretacji. Historię opowie Cohen i zaprezentuje „świeże spojrzenie na głupie wybryki i przesadzone konflikty miasta, zachowując jednocześnie esencję i serce klasycznych opowieści ludowych”. Przejście w stronę młodszych odbiorców jest nowością w działalności Cohena, głównie zorientowanego na dorosłych.