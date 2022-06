Powiat włodawski poleca się na wakacje. Zobacz najciekawsze miejsca do odwiedzenia w lato i nie tylko

Hanna

Planując wakacje w powiecie włodawskim trzeba odwiedzić Hannę oraz tamtejsze Centrum Religijno-Zabytkowe.

To zespół odrestaurowanych zabytkowych budynków w centrum tej nadbużańskiej miejscowości. Jego sercem jest XVIII-wieczny drewniany kościół z cudownym obrazem Matki Boskiej Hanneńskiej.

Za świątynią znajduje się miejsce modlitwy w formie Zegara Męki Pańskiej, a w budynkach po byłej plebanii i organistówce usytuowano małe muzeum oraz karczmę z przysmakami lokalnej kuchni.Turyści znajdą więc w Hannie i coś dla ciała, i coś dla duszy.

Zwiedzanie kościoła z przewodnikiem trwa ok. 90 minut. Odbywa się od poniedziałku do soboty o godzinach: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 i 18.00. Pozostałe obiekty udostępnione są do zwiedzania w dni powszednie w godzinach 10.00 – 18.00. Bilety kosztują 10 zł. Są do nabycia na miejscu w informacji turystycznej bądź u przewodnika. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: Centrum Religijno-Zabytkowe w Hannie http://centrumhanna.pl/