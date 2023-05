Powiat chełmski. To był niezwykle udany IX Zlot Motocyklowy w Żmudzi. Zobacz zdjęcia

Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej przy kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Żmudzi w intencji motocyklistów, której przewodniczył ks. Dariusz Stefanek, inicjator tej imprezy, motocyklista z zamiłowania. Motocykliści otrzymali błogosławieństwo, a ich piękne maszyny, przyozdobione w barwy narodowe zostały pokropione wodą święconą.

Następnie motocykliści wyruszyli w zaplanowaną trasę turystyczną: Żmudź-Siedliszcze-Białopole-Żmudź. Po powrocie przy miejscowym kościele czekała na nich pyszna żmudzka grochówka przygotowana przez kobiety ze Stowarzyszenia „Dziarskie Wólczanki” oraz ciasto z domowych wypieków. Wspólnie spędzony czas uatrakcyjnił koncert zespołu "Nawara".

- To była bardzo dobrze zorganizowana impreza przez parafię i gminę. Powiat chełmski wspiera to wydarzenie. Jest to piękna i sportowa promocja turystyki motocyklowej po powiecie chełmskim - powiedział Piotr Deniszczuk starosta chełmski - Kiedyś miałem motocykl i wiem, jaka to piękna pasja - dodał starosta.