Powiat chełmski. Tak wyglądają żniwa w gminie Leśniowice. Pani wójt zajrzała na pola. Zobacz zdjęcia

Rolnicy z gminy Leśniowice ciężko pracują, żeby zebrać swoje plony z pól, korzystając ze sprzyjających warunków pogodowych.

- Niestety w związku z utrzymującą się od dłuższego czasu suszą plony w tym roku są mniejsze. Równie mocno co pogoda we znaki rolnikom dała się inflacja. Wysokie ceny nawozów oraz części zamiennych do maszyn powodują, że koszty produkcji rosną, a ceny skupu - choć wyższe niż w roku ubiegłym - nie są wystarczające. Mam nadzieję, że uda się pomyślnie zebrać wszystkie płody - mówi Joanna Jabłońska wójt gminy Leśniowice..