Powiat chełmski. Powstaje solidna droga. Dobra współpraca samorządów z korzyścią dla mieszkańców

Wiesław Kociuba wójt Gminy Chełm, Piotr Deniszczuk starosta chełmski, Andrzej Derlak radny powiatu, Artur Kubacki przewodniczący Rady Gminy Chełm oraz Lucjan Piotrowski zastępca wójta spotkali się na ukończonym już odcinku drogi.

- Droga jest pięknie zrobiona. Myślę, że mieszkańcy długo na to czekali. Zadanie to zostało wykonane przy ogromnym wysiłku finansowym, bo środki jakie pozyskaliśmy na tę inwestycję nie były wystarczające. Gdyby nie współpraca samorządów Gminy Chełm, Miasta Rejowiec i Powiatu Chełmskiego - nic by z tego nie było. To jest dobry czas, by podziękować radnym gminy i radnym powiatu, w szczególności Andrzejowi Derlakowi, Damianowi Wierakowi – mówi starosta chełmski Piotr Deniszczuk.