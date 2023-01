Pojechali morsować aż do Szwecji. Zobacz zdjęcia

To była trzydniowa impreza trwająca od 19 do 21 stycznia. Po przybyciu na miejsce cała grupa uczestniczyła w morsowaniu. Był też czas na zwiedzanie miasta, a w powrotnej podróży odbył się kostiumowy bal na promie. Lubelska grupa morsów zaprezentowała się w kostiumach piratów. Zabawa była świetna. Wszyscy w doskonałych humorach 21 stycznia wrócili do domu.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z tej niecodziennej wyprawy i morsowania.