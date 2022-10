Pogoda na weekend dla Chełma - 14.10 - 16.10. Piątek, sobota, niedziela - sprawdź prognozę

Spodziewana temperatura w piątek w Chełmie to 15°C. W nocy temperatura może spaść do 8°C.

Oni nie skończyli studiów, a mają miliony. Jak to możliwe?!

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wyniesie 24%. Zgodnie z długoterminową pogodą na weekend dla Chełma w piątek towarzyszyć nam będzie wiatr o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 3°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie południowo-wschodni.

model 50eq7ea to bezramkowy telewizor 4k ultra hig…

To może Cię zainteresować:

Pogoda na weekend w Chełmie w piątek: częściowe zachmurzenie. maks. temp. 14 do 16 °c, min. temp. 7 do 9 °c. Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 14.10.2022 :

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

W sobotę odczuwalne temperatury będą niemal takie same jak w piątek. W ciągu dnia temperatura w Chełmie może wynieść 15°C.

Jak nazwać dziecko, by odniosło sukces? Imię a znak zodiaku

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu meteorolodzy oceniają na 70 proc. Opady deszczu mogą wynosić ok. 0 mm. Według prognozy pogody na weekend dla Chełma wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością do 16 km/h. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą 8°C. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. .

Pogoda na weekend w Chełmie w sobotę:

rano lekkie opady deszczu. maks. temp. 14 do 16 °c, min. temp. 7 do 9 °c.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 15.10.2022: