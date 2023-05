Piękne kwiaty balkonowe i liczne rozsady warzyw królują na chełmskim bazarze. Zobacz zdjęcia

Trzeba przyznać, że na bazarze przy placu Kupieckim w Chełmie jest ogromny wybór sadzonek warzyw i kawiatów na balkon i do ogrodu. Wiele warzyw można zasadzić właśnie w maju, aby cieszyć się świeżymi plonami w lecie i jesieni.

Największym zainteresowaniem w piątek cieszyły się rozsady pora, selera, sałaty i cukrowej cebuli oraz różnorodnych ziół. Cena za jedną rozsadę pora kształtują się od 60 do 80 gr. za sztukę. Seler kosztuje od 60 gr wzwyż. Ogromny był też wybór sadzonek pomidorów. Ich cena wynosiła od 0,50 gr do nawet 8 zł za sztukę - w zależności od gatunku i wielkości sadzonki.

- Na razie zainteresowanie kupnem sadzonek pomidorów nie jest duże. Najlepiej sadzić pomidory do gruntu, kiedy temperatura ziemi osiągnie około 15 st. C. Ludzie boją się jeszcze tzw. "zimnych ogrodników" i z zakupem sadzonek pomidorów, ogórków, cukini, czy papryki czekają do 15 maja - mówi jeden ze sprzedawców na chełmskim bazarze.