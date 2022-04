Otoczenie wieży wraz ze wzgórzem w Stołpiu uznane za zabytek o charakterze sakralno-obronnym OPRAC.: Klaudia Szynkaruk

W kwietniu do rejestru zabytków województwa lubelskiego, pod numerem A/65, zostało wpisane otoczenie wieży o charakterze sakralno-obronnym wraz ze wzgórzem w Stołpiu (gm. Chełm). Wieża, jak pamiętamy, została uznana za zabytek w 1956 r., a w 1966 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie wydał decyzję o jej wpisie do rejestru. Powodem wpisania do rejestru były rewelacyjne odkrycia poczynione na terenie działki.