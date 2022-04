Oto dzielnicowi z Włodawy. Zobacz, jak wyglądają oraz w jakich rejonach pracują

sierż. szt. Anna Tomasiewicz telefon komórkowy. :607 922 950, telefon stacjonarny: 47 813 22 56 Obsługuje rejon numer 1 miasta Włodawy obejmujący następujące ulice: 11 Listopada (numery parzyste), 9 Pułku Artylerii Ciężkiej, Aleksandra Fredry, Alfreda Sokołowskiego, Armii Krajowej, Chełmska (numery od 1 do 25), Cicha, Czołgistów, Długa, Garnizonowa, Gospodarcza, Graniczna, aleja Jana Pawła II (numery od 16 do 35), aleja Józefa Piłsudskiego (numery od 35 do 135), Klasztorna, Kołłątaja, Korolowska (numery od 10 do 26), Koszarowa, Krzywa, Lotnicza, Lubelska, Mielczarskiego, Modrzewskiego, Mickiewicza (numery parzyste), Mostowa (nieparzyste), Ogrodowa, Pancerniaków, Pocztowa, Podchorążych, Podzamcze, Polna, Północna, Profesora Zbigniewa Sierpińskiego, Przechodnia (numery parzyste), Przemysłowa, Reymonta, Rzemieślnicza, Saperów, Sienkiewicza, Słowackiego, Staszica, Sybiraków, Szkolna, Szpitalna, Sztabowa, Targowa, Tartaczna, Usługowa, Wiejska, Władysława Broniewskiego, Wojska Polskiego, Wspólna, Żeromskiego, Żołnierska, Żołnierzy WiN, Żytnia.

