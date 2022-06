Nowy trener oraz znani i utytułowani siatkarze zasilą drugoligowy zespół CHKS Arki Chełm

W kampanii 2022/23 grą siatkarzy CHKS Arki Chełm pokieruje Bartłomiej Rebzda. Szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Sławomira Czarneckiego, któremu w minionym sezonie nie udało się awansować z chełmskim zespołem do Tauron 1. Ligi.

Rebzda ostatnie pięć sezonów spędził w Lechii Tomaszów Mazowiecki, wprowadzając drużynę min. do finału Tauron 1.Ligi. Po latach spędzonych za sterami Lechii, teraz podjął się wyzwania jakim jest wprowadzenie CKKS Arki do I ligi w nadchodzącym sezonie.

– Poszukiwałem młodego trenera, ale mającego także już duże doświadczenie w siatkówce – mówi Gabriel Wlaź, prezes klubu. – Do tego chciałem, aby jego pasja była przełożona na same miasto Chełm. Sprowadzenie tego szkoleniowca do naszego klubu wydawało się trudne i niemożliwe, jednak bardzo dużą rolę odegrał prezydent Jakub Banaszek, który rozmawiał z nim bezpośrednio, przedstawiając także wizję rozwoju klubu i Miejskiej Spółki Sportowej. Trener Rebzda zdecydował się uwierzyć nam i wejść w ten projekt, podpisując dwuletni kontrakt – dodaje.