Nowoczesne pracownie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" już funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie na realizację tego zadania otrzymała kwotę 179 000 złotych.

O co wzbogaciły się poszczególne pracownie w szkole w ramach programu?

Pracownia informatyczna

Wyposażenie szkoły w drukarki 3d, drony, okulary VR (wijar) oraz w najwyższej klasy oprogramowanie stanowi możliwość realizacji podstawy programowej w atrakcyjny, inspirujący i angażujący sposób.

Pracownia audiowizualna

Aparat cyfrowy, kamera, gimbal, oświetlenie, bezprzewodowe mikrofony, mikser dźwięku – ten profesjonalny sprzęt to podstawa pracowni audiowizualnej, która pozwoli uczniom na dokumentowanie i prezentację własnych osiągnięć, ale również umożliwi kształcenie umiejętności interpersonalnych. Już teraz można podziwiać pierwsze efekty ich pracy na zdjęciach zdobiących ściany pracowni.

Pracownia psychologiczna

Dzięki środkom z programu "Laboratoria Przyszłości" powstała pracownia do pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia specjalistów. Zakupiony sprzęt pomoże im doskonalić i rozwijać umiejętności tak, by każdy uczeń wyszedł z zajęć spełniony i zadowolony.

Pracownia biologiczna

Pracownia została doposażona w najnowszej generacji mikroskopy, a wśród nich optyczny, który umożliwia oglądanie preparatów przez kilka osób jednocześnie. Uzyskany obraz wyświetlany jest bowiem na monitorze komputera i tablicy, można go dodatkowo nagrywać oraz zapisywać.

Pracownia techniczno-kulinarna

W szkole utworzono pracownię techniczno-kulinarną, która została wyposażona w sprzęt kuchenny. Nauka obsługi podstawowych sprzętów AGD oraz korzystanie z przepisów kulinarnych, odmierzanie gramatur, łączenie ze sobą składników to dla niektórych pierwszy krok na drodze zawodowej, a dla wszystkich kształtowanie przydatnych umiejętności życiowych. Pracownia kulinarna umożliwia naukę gotowania i przyrządzania potraw oraz doskonalenie umiejętności planowania pełnowartościowych posiłków.