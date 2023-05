Niezwykłą sprawnością wykazali się strażacy podczas zawodów w Leśniowicach. Zobacz zdjęcia

W zawodach wzięło udział dwanaście drużyn, w tym kobieca z OSP w Leśniowicach oraz młodzieżowa z OSP w Sielcu. Konkurencje jak zawsze wymagały od druhów zarówno umiejętności jak i dużej sprawności. Wszyscy ukończyli swoje zadania i wykonali je najlepiej jak potrafili.

Na czwartym miejscu uplasowała się OSP w Sarniaku, na piątym - OSP Wygnańce, kolejne miejsca w rywalizacji zajęli: OSP Majdan Leśniowski, OSP Rakołupy Duże, OSP Sielec, OSP Horodysko, OSP Kumów Majoracki.

- Każdy kto wybrał działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej, tak naprawdę codziennie zasługuje na miano bohatera i zwycięzcy. Jesteście absolutnie wyjątkowi i niezawodni we wszystkich trudnych momentach. Ogień i woda to niełatwi przeciwnicy, a rozwój i postęp techniczny przynoszą kolejne nowe zagrożenia, którym także potraficie sprostać. To od was zależy nasze poczucie bezpieczeństwa i spokój. Dlatego dziękuję Wam, że jesteście aktywni i zaangażowani w działalność OSP, że uczestniczycie w szkoleniach, że chcecie się rozwijać i jesteście gotowi, gdy tylko sytuacja tego wymaga – mówiła podczas uroczystego otwarcia zawodów Joanna Jabłońska wójt Gminy Leśniowice.