Na chełmskich ulicach będzie zmiana organizacji ruchu podczas Dni Chełma

Ulica Strażacka w Chełmie zamknięta dla ruchu przed i podczas Dni Chełma

Już w czwartek 4 lipca od godz. 18 zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ul. Strażacka, na której od piątku rozpocznie się montaż sceny koncertowej. Korzystanie z miejsc parkingowych na ul. Strażackiej będzie możliwe do północy we czwartek. Zamknięty dla samochodów zostanie również wyjazd z parkingu przy Urzędzie Miasta do ul. Strażackiej z zachowaniem możliwości ruchu pieszych i rowerów.

W piątek 5 lipca parking przy Urzędzie Miasta będzie funkcjonował jako droga bez przejazdu, z możliwością wjazdu i wyjazdu wyłącznie od ul. Lubelskiej. Przejście od strony ul. Reformackiej do ul. Lubelskiej (w obu kierunkach) będzie możliwe wyłącznie przez teren parkingu Urzędu Miasta. Chodnik od strony miejsc parkingowych na ul. Strażackiej będzie wyłączony z ruchu, po drugiej stronie zachowane zostanie dojście do Caffe Zorza.