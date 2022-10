Mieszkańcy Leśniowic odkrywają moc słowiańskich ziół podczas warsztatów i różnych spotkań. Zobacz zdjęcia

„Moc słowiańskich ziół – renesans tradycji” to projekt, który realizowany jest w gminie od maja tego roku. Przedsięwzięcie rozpoczęło się od wyjazdu studyjnego do Centrum Edukacji Zielarskiej w Boniewie, gdzie uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach i spacerze po edukacyjnym ogródku zielarskim. Kolejny etap to cykl warsztatów, w których zioła odegrały główną rolę i były inspiracją do różnych twórczych przedsięwzięć.