Michał Kołodziejczak i Magdalena Sroka spotkali się z mieszkańcami w Chełmie. Zobacz zdjęcia

Bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne, odbudowa zaufania do instytucji państwa, budowa mieszkań dostępnych dla Polaków, pomoc socjalna - to tematy, które dominowały podczas spotkania.

- Dzisiaj mamy do czynienia z licytacją na programy socjalne. Z programów socjalnych jednak nie można budować programów wyborczych. Programy pomocowe powinny trafiać do tych, którzy naprawdę tego potrzebują. Lepszym rozwiązaniem powrotu na rynek pracy jest zwolnienie matki dziecka do 3. roku życia z podatku dochodowego. Dawanie "babciowego" w wysokości 1500 zł nie rozwiąże problemu, a jest tylko desperacką próbą przelicytowania PiSu - mówiła Magdalena Sroka podczas spotkania z mieszkańcami w Chełmie.