Lubelskie. 70 nowych funkcjonariuszy straży granicznej złożyło ślubowanie

Nowo przyjęci funkcjonariusze powtarzali rotę ślubowania za gen. bryg. SG Jackiem Szcząchorem - komendantem NOSG. Następnie kapelan katolicki NOSG ks. ppłk Wiesław Kondraciuk i proboszcz parafii prawosławnej św. Jana Teologa w Chełmie ks. dr Jarosław Szczur udzielili im błogosławieństwa.

- 70 nowo przyjętych funkcjonariuszy straży granicznej najbliższy czas spędzi w ośrodku szkoleniowym, by po ukończonym kursie powrócić do służby w ochronie granicy państwowej. Jest to największa od wielu lat, tak duża grupa osób przyjęta do służby w szeregach Nadbużańskiego Oddziału SG - podkreśla kpt. Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy NOSG.