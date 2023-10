Lokale wyborcze w gm. Sawin. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych

adres: Czułczyce 71, 22-107 Czułczyce numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Bukowa Wielka 34, 22-107 Bukowa Wielka numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Chutecka 12, 22-107 Sawin numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Łukówek 50, 22-107 Łukówek numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Łowcza-Kolonia 39, 22-107 Łowcza-Kolonia numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Chutcze 36, 22-107 Chutcze numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Wybory 2023 - jak oddać ważny głos?

Gdy udasz się do wybranego lokalu wyborczego i komisja wyborcza zweryfikuje Twoje dane, wówczas otrzymasz kartę do głosowania. W jaki sposób oddać głos? W wyborach parlamentarnych głosujemy na osobę reprezentującą jeden komitet wyborczy. Może to być reprezentant partii lub koalicji wyborczej. Dla każdego komitetu zarezerwowana jest jedna strona z listą kandydatów do parlamentu. Należy postawić krzyżyk przy nazwisku dokładnie jednej osoby. Inaczej głos będzie nieważny. Nie można np. zakreślać swojego kandydata w kółko, czy wybierać więcej niż jedną osobę.