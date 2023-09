Lokale wyborcze w gm. Rejowiec Fabryczny. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych

adres: Krasne 31, 22-170 Krasne numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Lubelska 23 a, 22-170 Pawłów numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Liszno 57, 22-170 Liszno numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Wólka Kańska 113, 22-170 Wólka Kańska numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Kanie 119f, 22-170 Kanie numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Zmiana miejsca głosowania. Co trzeba zrobić?

Aby zagłosować w innym miejscu niż miejsce zameldowania trzeba wcześniej uzyskać wpis do rejestru wyborców albo przedstawić zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoba zameldowana z góry jest wpisywana do rejestru. Taki rejestr ma charakter stały, co oznacza, że nie tworzy się go na potrzeby przeprowadzenia konkretnych wyborów. Składa się z dwóch części: