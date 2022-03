Krasnystaw. Uratowano starszą kobietę i dwa psy z płonącego domu

Do pożaru doszło 4 marca po południu w miejscowości Wola Idzikowska w gminie Fajsławice. Dyżurny krasnostawskiej komendy o godzinie 12:22 otrzymał zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego. Z płonącego budynku ewakuowano kobietę oraz dwa psy. W działaniach gaśniczych udział brało 7 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na miejscu pojawiła się również policja.

– Wstępne ustalenia wskazują na to, że przyczyną pożaru był nieszczelny przewód kominowy. Budynek mieszkalny uległ częściowemu spaleniu do tego stopnia, że po prostu nie nadaje się do tego, by ponownie w nim zamieszkać – informuje mł. asp. Jolanta Babicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.