Krasnystaw. Grażyna Łobaszewska da koncert w Dworku Starościńskiego

Jeśli szukasz w muzyce piękna, prawdy czy kunsztu wykonawczego, jeżeli chcesz wysłuchać ciekawych opowieści, to tego dnia w Krasnymstawie znajdziesz się we właściwym miejscu. Poznasz „Ludzi z duszą”. O ile nie zabraknie Ci cierpliwości, „Czas nauczy Cię pogody”, jakże potrzebnej nam wszystkim, zwłaszcza we wciąż pandemicznej atmosferze. Przekonasz się, że i „Brzydcy” potrafią pięknie kochać.

Grażyna Łobaszewska już od 50 lat zachwyca publiczność nie tylko wykonaniem piosenek napisanych specjalnie dla niej przez najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki rozrywkowej, ale także jej własnymi interpretacjami standardów jazzowych czy gospel. Nie zabraknie, więc pięknych polskich piosenek Czesława Niemena, Andrzeja Zauchy, Marka Grechuty czy Grzegorza Ciechowskiego. Połączenie jednego z najwybitniejszych głosów i charyzmy z doskonałym repertuarem w często odświeżonych aranżacjach stanowi gwarancję niezapomnianych przeżyć i wzruszeń na najwyższym artystycznym poziomie.