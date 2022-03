Krasnostawskie Karpie żegnają zimę i powoli zbliżają się do końca sezonu Klaudia Szynkaruk

Jak co niedzielę Klub Morsów — Krasnostawskie Karpie odwiedził zalew Tuligłowy. Miłośnicy morsowania powitali wiosnę, a co za tym idzie, przybliżyli się do zakończenia sezonu kąpieli w chłodnej wodzie. Sprawdź zdjęcia z prawie ostatniego morsowania w tym sezonie. Kliknij przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.