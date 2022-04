Krasnostawski Dom Kultury beneficjentem Funduszu Patriotycznego 2021

W ramach dofinansowania zrealizujemy muzyczny mini festiwal „Dwaj Polacy — muzyczni obywatele świata”. Wydarzenie przybliży postacie Karola Szymanowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Będzie świeżym spojrzeniem na dokonania kompozytorów poprzez nowatorską interpretację ich artystycznych zamysłów.

Goście festiwalu, czyli zespół Agi Derlak i grupa Cup of Time sięgną do dorobku kulturowego jego patronów, jak również odniosą się do ich działalności patriotycznej i reformatorskiej. Twórczość tych dwóch wielkich Polaków posłuży, jako inspiracja do zaprezentowania współczesnej odpowiedzi na muzykę polską początku XX wieku.

Bezpłatne wydarzenie odbędzie się 3 czerwcu 2022 roku w siedzibie Krasnostawskiego Domu Kultury.

Festiwal „Dwaj Polacy — muzyczni obywatele świata” dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego — edycja Niepodległość po polsku”. Instytut przyznał na realizację zadania kwotę 26 100,00 zł.