Konferencja kosmetyczna i konkurs makijażu w Puławach [ZDJĘCIA]

Konferencja ta, wzorem lat ubiegłych, połączona została z konkursem makijażu dla słuchaczy medycznych szkół policealnych z województwa lubelskiego, kształcących się na kierunku technik usług kosmetycznych.

Tegorocznym tematem konkursu był makijaż inspirowany stylem „BOHO”. Patrycja Szymczuk (słuchaczka pierwszego roku) w ciągu 60 minut stworzyła makijaż modelce Klaudii Kosteckiej. Wzorowała się naturalnością i lekkością dziewczęcej urody, dobierając kolorystykę w odcieniu nude oraz kolorach ziemi. Subtelnie podkreśliła walory twarzy.

Jury oceniało również kreatywność w doborze stylizacji i fryzury modelki. Nawiązywały one do stylu naturalnego, sprawdzającego się na co dzień, zaczerpniętego z ruchu hippisowskiego. Obecne były pióra, koraliki, kwiaty. Wszystko stanowiło harmonijną całość.