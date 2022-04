Kolejna nowoczesna zamiatarka pojawiła się na ulicach Chełma. Zobacz zdjęcia

Jak informuje MPGK w Chełmie profesjonalna zamiatarka Swingo 200+ firmy Aebi Schmidt przeznaczona jest przede wszystkim do zamiatania ulic, ale także dzięki swoim kompaktowym gabarytom i wyposażeniu może być wykorzystywana do zamiatania węższych ciągów komunikacyjnych. Istotne jest również to, że zamiatarka posiada na wyposażeniu specjalne szczotki do usuwania chwastów z przestrzeni pomiędzy kostką brukową, co pozwoli na łatwiejsze utrzymanie czystości placów i parkingów. Do tej pory chwasty trzeba było usuwać przy pomocy zwykłych narzędzi.

- Zyska też środowisko, ponieważ zastosowanie systemu powietrza obiegowego w połączeniu z systemem ciśnieniowym wody obiegowej pozwala zmniejszyć emisję pyłów drobnych nawet o 70 procent – podkreśla Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie.

Ponadto wnętrze zamiatarki daje kierującemu pojazdem doskonałą widoczność dzięki przestronnej kabinie, a ergonomiczne elementy sterowania znacznie ułatwiają pracę.