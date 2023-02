Jest szansa na zagospodarowanie chełmskich Glinianek. Powstać ma kąpielisko z prawdziwego zdarzenia

Urząd Miasta Chełm podpisał już umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Glinianek. W postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta, która została uznana za najkorzystniejszą. Złożyła ją firma Dominika Karbowniczek Projektowanie Terenów Zieleni z Lublina.

- Opracowanie dokumentacji projektowej to pierwszy krok do właściwej realizacji przedsięwzięcia, czyli rozpoczęcia prac budowlanych. W tej sprawie zorganizujemy również konsultacje z projektantem, tak aby projekt spełnił oczekiwania mieszkańców - mówi Jakub Banaszek, prezydent Chełma.

Po przygotowaniu niezbędnych dokumentów Urząd Miasta Chełm będzie ubiegał się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach środków unijnych.

- Jest to miejsce, w którym drzemie niewykorzystany potencjał, bez wątpienia należy je zmodernizować, by służyło mieszkańcom do wypoczynku. Także tego aktywnego - dodaje prezydent Chełma.