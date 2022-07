Gm.Ruda-Huta. IV Powiatowy Dzień Konia Zimnokrwistego już za nami. Zobacz zdjęcia

– Ta impreza to swego rodzaju fenomen. Dowodzi tego, że gdy jest dobra współpraca między powiatem a gminą oraz hodowcami, strażakami ochotnikami, kołami gospodyń wiejskich i mieszkańcami, to niewielkim kosztem można zorganizować coś wspaniałego. Nie sztuką jest wyłożyć dużo pieniędzy i zaangażować do organizacji wydarzenia grupę pracowników. Sztuką jest wesprzeć coś, co zaczęło się oddolnie od inicjatywy hodowców i mieszkańców. Dodatkowo nie musieliśmy pomysłu na imprezę zapożyczać – mówi Jarosław Walczuk, przewodniczący Rady Powiatu w Chełmie.