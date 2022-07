Gmina Wojsławice. To były zażynki jak za dawnych czasów. W Rozięcinie dbają o tradycje. Zobacz zdjęcia

Rozięciańskie zażynki to nie tylko rekonstrukcja dawnego żniwowania. Organizatorzy co roku starają się, by uczestnicy i zaproszeni goście mogli zebrać własnoręcznie kilka garści zboża oraz poznać ciekawe tradycje.

W Ośrodku Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie można było wziąć udział w warsztatach w oparciu o materiały, których na wsi jest zawsze najwięcej, czyli słoma, siano oraz drewno.

Był również warsztat tkacki, stanowisko klepania i ostrzenia kos oraz stoły kół gospodyń wiejskich, które wypełnione były regionalnymi potrawami. Można było nie tylko skosztować swojskiego jadła, ale zobaczyć w jaki sposób wyrabiano kiedyś masło, czy kiszono ogórki.

Te żniwne obrzędy urozmaiciły swoją muzyką kapele zespoły ludowe: Kapela Bornego z Podzamcza, Czerwona Jarzębina oraz Ostrowiacy z Ostrówka.