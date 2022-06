Gmina Leśniowice. Zalew Maczuły już czeka na turystów. Przebudowa plaży zakończona. Zobacz zdjęcia

Zalew Maczuły w stanowi jedną z największych atrakcji turystyczno-rekreacyjnych naszego regionu. Miejsce to pięknieje z każdym rokiem. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Klub Sportowy „Astra” w Leśniowicach na terenie plaży rozścielono nową warstwę piachu o grubości 20 cm oraz ustawiono 3 zestawy koszy do selektywnej zbiórki odpadów.

- Dbanie o infrastrukturę naszego zalewu jest jednym z głównych kierunków podejmowanych przez nas działań. Dzięki współpracy z różnymi podmiotami pozyskujemy środki zewnętrzne na rozbudowę i modernizację terenu przy zbiorniku wodnym. Czynimy to po to, by pobyt nad zalewem był wyłącznie przyjemnością - powiedziała Joanna Jabłońska wójt Gminy Leśniowice.