Gmina Leśniowice. To będzie pełen atrakcji weekend nad zalewem Maczuły

W sobotę, 30 lipca, będzie niepowtarzalna okazja, by zupełnie za darmo uczestniczyć w eksperymentach przygotowanych przez naukowców z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy. Przy plaży stanie ogromny namiot, pod którym zaprezentowana zostanie interaktywna wystawa pn. Eksperymentuj! Organizatorzy zapraszają dzieci i dorosłych od godz. 14.00 do 19.00. Wystawa będzie także czynna w niedzielę od godz. 11.00 do 18.00.

Z kolei niedziela będzie obfitowała w wydarzenia sportowe i rozrywkowe. O godz. 12 rozpocznie się na plaży akcja Bezpieczne Maczuły. Jest adresowana głównie do dzieci i młodzieży. W programie pokaz ratownictwa wodnego, nauka udzielania pomocy przedmedycznej, szkolenie o bezpiecznym zachowaniu nad wodą. Ratownicy strzegący kąpieliska będą mieli różne niespodzianki dla uczestników tego spotkania. Będzie też coś dla najmłodszych, czyli dmuchany plac zabaw.

Natomiast o godz. 13 rozpocznie się Turniej Siatkówki Plażowej. Zgłoszenia 4-osobowych drużyn przyjmowane są do 28 lipca pod nr. telefonu 82 567 54 94.