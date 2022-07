Gmina Dorohusk. To będzie kolejny międzynarodowy plener rzeźbiarsko malarski w Świerżach

Podczas pleneru odbędą się warsztaty dla 15 dzieci, które poprowadzi artystka, Renata Mozołowska.

Do tradycji plenerów należy pozostawienie przez artystów prac – pamiątek, które w Świerżach można oglądać w różnych miejscach. Pierwszą rzeźbą podarowaną mieszkańcom był „powstaniec styczniowy”. Stoi on teraz w centrum koło pomnika Powstania Styczniowego. Z kolei w miejscu gdzie kiedyś była synagoga stoi rabin wyrzeźbiony podczas kolejnego pleneru. W tym roku powstanie rzeźba leśniczego, bo Leśnictwo Świerże to od początku wierny partner artystów.

Komisarzem pleneru będzie w tym roku miejscowy rzeźbiarz, Andrzej Suchocki, a nad całością przedsięwzięcia czuwać będzie Ewa Kozaczuk, prezeska Stowarzyszenia Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej.

Pomysł na organizowanie plenerów w Świerżach wyszedł od Romana Korczyńskiego, organizatora i kuratora plenerów artystycznych w Woli Uhruskiej. Pomysł spodobał się Ewie Kozaczuk która go zrealizowała. Tak to się zaczęło i trwa do dzisiaj.