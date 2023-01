Gmina Dorohusk. Powrót do tradycji. Kobiety ze Świerż darły pierze. Zobacz zdjęcia

Pomysłodawcą, a jednocześnie organizatorką przedsięwzięcia była Ewa Kozaczuk, prezeska stowarzyszenia.

- Trzeba przypominać naszą tradycję i nasze zwyczaje i ocalić od zapomnienia – mówi Ewa Kozaczuk. Niewiele osób pamięta, że jeszcze nie tak dawno spało się na puchowych poduchach i pod puchową pierzyną, a każde dziecko miało puchowy becik. To wszystko robiło się z pierza, które podczas pierzaków darły kobiety. Na pierzakach robiło się też z długich gęsich piór pędzelki tak popularne w każdej kuchni. To przy ich pomocy smarowało się tłuszczem blachy do pieczenia, czy ciasta przed włożeniem do pieca. Kto to dziś pamięta?

Pierzaki to była kiedyś tradycja. Były to spotkania towarzyskie podczas których kobiety i dziewczęta darły pierze na poduszki i pierzyny. Zwyczajowo odbywały się na wsi od jesieni do końca karnawału. W różnych regionach Polski różnie się te spotkania nazywały; szkubki szkubaczki, pierzaki czy darcie pierza. Kobiety zbierały się najczęściej w domu w którym była panna na wydaniu i skubały pierze gęsi i kaczek. Polegało to na oddzieleniu twardych stosin od chorągiewek z piór i puchu. W kuchni rozstawiano stół do pracy i krzesła. Gospodarz rozpalał pod kuchnią „żeby baby nie pomarzły” przy pracy. Kobiety spotykały się codziennie przez kilka dni, a gdy pierza było dużo to nawet przez tydzień, do późnych godzin nocnych. Była to forma sąsiedzkiej pomocy. Po ukończeniu pracy u jednej rodziny przenoszono się do następnej chałupy.