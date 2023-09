Gdzie można głosować w Chełmie? Lista lokali wyborczych

adres: Henryka Wieniawskiego 15, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: pl. Tysiąclecia Państwa Polskiego 1, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Stefana Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Lubelska 4, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Szpitalna 14, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Wołyńska 11, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Wołyńska 57, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Hrubieszowska 102, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Wojsławicka 8b, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Mikołaja Reja 54, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Połaniecka 5, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 25a, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Zachodnia 49, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Kwiatowa 1, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Henryka Wieniawskiego 3, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Generała Stefana Grota-Roweckiego 4a, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Botaniczna 16, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Synów Pułku 15, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Aleja 3-go Maja 6, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Wołyńska 1, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Połaniecka 10, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Obłońska 51, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Powstańców Warszawy 10, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Szpitalna 50, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Stefana Batorego 1, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Rejowiecka 76, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Jagiellońska 29, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Reformacka 13, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Wolności 20, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Trubakowska 59, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Włodawska 5, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Starościńska 4a, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Karola Szymanowskiego 8, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Poradnik wyborcy

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Co trzeba zrobić, kiedy chcemy głosować poza miejscem zameldowania?

W czasie wyborów możemy nie przebywać w miejscu swojego zameldowania. Dla osób, które mieszkają pod innym adresem, wypoczywają poza swoją miejscowością czy też przebywają w szpitalu czy więzieniu przygotowano odpowiednie procedury.

Każdy, kto mieszka poza miejscem zameldowania, powinien złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Można to zrobić przez internet, korzystając z profilu zaufanego lub w urzędzie. Do złożenia wniosku przez internet potrzebny jest login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy, a także skan lub zdjęcie ważnego dokumentu tożsamości.

Dla tych, którzy jednorazowo chcą zmienić miejsce głosowania, np. z powodu zaplanowanego wyjazdu, przewidziano wniosek o dopisanie do spisu wyborców.