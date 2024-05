Gdzie można głosować podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego? Lista lokali wyborczych w Chełmie

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

Lokale wyborcze w Chełmie - lista

Budynek Biblioteki Pedagogicznej

Budynek Chełmskiego Domu Kultury

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego

Budynek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

Budynek Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa nr 1

Budynek Państwowej Akademii Nauk Stosowanych

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi

Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 10

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 11

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 14

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 15

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 5

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 7

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 8

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2

Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

Budynek Szkoły Podstawowej nr 6

Budynek Szkoły Policealnej-Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Budynek Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych

Budynek Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych

Budynek Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

Budynek Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

Przedszkole Montessori ToTu

Wentek (budynek po dawnym Przedsiębiorstwie Robót Drogowych)

Głosowanie w wyborach do PE

Ile trzeba mieć lat, aby móc głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Prawo do wzięcia udziału w głosowaniu i oddania głosu na w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów skończą 18 lat. Jest to czynne prawo wyborcze, które można stracić na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub wyroku Trybunału Stanu lub przez bycie osobą ubezwłasnowolnioną.

Zmiana miejsca głosowania w wyborach europejskich. Co trzeba zrobić?

Jest możliwość zmiany miejsca głosowania w wyborach do PE. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zameldowania trzeba zgłosić się do gminy, w której chcemy oddać głos i złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Można to zrobić do 6 czerwca w formie papierowej lub elektronicznej.

Jeśli nie wiemy, w jakim miejscu będziemy przebywać podczas wyborów europejskich, to warto wtedy mieć przy sobie zaświadczenie o prawie do głosowania. W ten sposób można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą i na polskim statku morskim. Aby otrzymać takie zaświadczenie, należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnym urzędzie gminy do 6 czerwca. To zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Czy obywatele Unii Europejskiej mogą głosować w Polsce?

Prawo do głosowania w wyborach europejskich ma każdy obywatel UE po spełnieniu określonych warunków. Jeśli obywatel UE chce zagłosować w Polsce, ale nie ma obywatelstwa polskiego, to musi złożyć wniosek w gminie, w której mieszka, o wpisanie do rejestru wyborców. Ponadto obywatele UE niebędący obywatelami polskimi mają prawo do głosowania w dowolnie wybranym lokalu wyborczym, jeśli złożą wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Można to zrobić nie później niż trzy dni przed wyborami.

Jak zagłosować w wyborach do PE, gdy jesteś za granicą?

Jeśli przebywasz za granicą, to możesz wziąć udział w wyborach europejskich. Aby to zrobić, musisz złożyć wniosek do konsula w formie ustnej, pisemnej, telefonicznej, telegraficznej, telefaksem lub w elektronicznie. Należy podać imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i datę jego wydania. Dodatkowo, jeśli czasowo przebywasz za granicą, to należy podać miejsce wpisu wyborcy do spisu wyborców. Taki wniosek trzeba złożyć najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów.

Co zabrać ze sobą na wybory PE?

Do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem, który umożliwi ustalenie tożsamości. Może to być dowód osobisty, e-dowód lub paszport.

Jak mogą zagłosować w wyborach PE osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość głosowania w formie korespondencyjnej lub przez pełnomocnika. Wybór głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Natomiast wniosek dotyczący głosowania przez pełnomocnika trzeba złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca wpisany jest do rejestru wyborców. Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają również osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat.

Jak wypełnić kartę do głosowania, żeby oddać ważny głos w wyborach PE?

Aby oddać głos, trzeba potwierdzić swoją tożsamość członkom obwodowej komisji. Następnie otrzymamy kartę do głosowania z pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej. Nasz głos będzie ważny, jeśli postawimy krzyżyk w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Należy wybrać jedną osobę i postawić jeden krzyżyk - jeśli będzie ich więcej lub karta będzie bez żadnego krzyżyka, to głos będzie nieważny. Tak się stanie również wtedy, gdy postanowimy inaczej zaznaczyć nasz wybór - linie mają przecinać się wewnątrz kratki. Na koniec kartę trzeba wrzucić do urny.