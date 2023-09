Gdzie głosować w Chełmie? Lista lokali wyborczych 2023

adres: Henryka Wieniawskiego 15, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Stefana Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: pl. Tysiąclecia Państwa Polskiego 1, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Lubelska 4, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Szpitalna 14, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Wołyńska 57, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Wołyńska 11, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Hrubieszowska 102, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Wojsławicka 8b, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Połaniecka 5, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Mikołaja Reja 54, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 25a, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Zachodnia 49, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Generała Stefana Grota-Roweckiego 4a, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Kwiatowa 1, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Henryka Wieniawskiego 3, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Botaniczna 16, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Synów Pułku 15, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Aleja 3-go Maja 6, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Wołyńska 1, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Połaniecka 10, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Obłońska 51, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Powstańców Warszawy 10, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Szpitalna 50, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Stefana Batorego 1, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Rejowiecka 76, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Jagiellońska 29, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Reformacka 13, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Wolności 20, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Trubakowska 59, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Włodawska 5, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Starościńska 4a, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Karola Szymanowskiego 8, 22-100 Chełm numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wybory parlamentarne 2023. Sprawdź poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Co zrobić, aby oddać ważny głos w wyborach parlamentarnych?

Każdy wyborca otrzymuje dwie karty do głosowania. Na jednej znajdują się kandydaci do Sejmu, na drugiej kandydaci do Senatu. Na każdej z kart zaznaczamy jednego kandydata z konkretnego, jednego komitetu wyborczego. Nie wolno oddać głosu na dwóch kandydatów.

Aby oddać ważny głos przy nazwisku kandydata w miejscu do tego wyznaczonym (kratka obok nazwiska) stawiamy znak X. Są to dwie przecinające się linie w obrębie wyżej wymienionej kratki.