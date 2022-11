Chełmskie zapasy to lokalny powód do dumy. Wspiera je CEMEX

Cement-Gryf Chełm to klub z dużymi tradycjami, któremu w ostatnim czasie za wieloletnią działalność klubu na rzecz miasta Chełm przyznano tytuł „Ambasadora Miasta Chełm”. Chełmskie zapaśniczki i zapaśnicy reprezentują klub na sportowych arenach od ponad 55 lat, dostarczając mieszkańcom Chełma i okolic wielkich emocji. Powodem do szczególnej dumy jest 47 medali wywalczonych przez zawodników i zawodniczki podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy.

Ale Cement-Gryf to nie tylko historia. Obecnie w klubie trenuje około 300 zawodniczek i zawodników, którzy doskonale spisują się na zapaśniczych matach. Rok 2021 był najlepszy w historii klubu. Sportowcy wywalczyli w tym czasie aż 9 medali w mistrzostwach świata i kontynentu, w tym mistrzostwo globu gdzie młodzieżową mistrzynią świata U-23 została Anhelina Łysak.

Chełmski klub to ponadto krajowy potentat w zapasach kobiet.Chełmianki wielokrotnie zdobywały tytuł klubowego mistrza Polski, a w ubiegłym roku wręcz zdeklasowały swoje przeciwniczki.