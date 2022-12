Chełmskie Morsy zanurzyły się w przerębli zalewu Żółtańce. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

Śnieg, mróz i lodowaty powiew zimy to jest to co morsy lubią najbardziej. Jak co tydzień w sobotę 17 grudnia, tym razem trochę mniej liczna grupa Chełmskich Morsów zanurzyła się w lodowatej wodzie zalewu Żółtańce.